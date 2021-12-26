Столтенберг предложил провести переговоры России и НАТО 12 января

Брюссель, 26 декабря. Генсек военного блока Йенс Столтенберг выступил с инициативой о проведении заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

В этот же день в Брюсселе состоится плановая сессия Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — сказано в сообщении.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее предупредил Россию о коллективном отпоре Запада на переговорах с НАТО.