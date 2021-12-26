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Сенатор Цеков заявил об отсутствии у ЕС права требовать компенсацию за импортозамещение

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 17:21
Экономика
Сенатор Цеков заявил об отсутствии у ЕС права требовать компенсацию за импортозамещение
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 декабря. Евросоюз не имеет ни моральных, ни юридических оснований и прав требовать у России компенсацию за импортозамещение. Такое заявление члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова приводит агентство «Прайм».

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России 290 млрд евро в качестве компенсации за упущенную выгоду вследствие ведения политики импортозамещения. Требование более чем странное, ведь любая страна имеет право производить у себя какую угодно продукцию, а то, что раньше она приобреталась за рубежом, ни одно государство ни к чему не обязывает.

«Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», — подчеркнул сенатор.

Цеков посоветовал Западу для начала диалога вспомнить о введенных санкциях против РФ и компенсировать потерю от них в размере триллиона долларов.

Программа импортозамещения в российской экономике стартовала после введения Европой и США санкций против РФ. Она стала одним из приоритетных направлений деятельности правительства. В рамках стимулирования экономических показателей кабмин начал активно поддерживать разные промышленные отрасли, в том числе сельское хозяйство. Благодаря импортозамещению львиная доля товаров на полках магазинах сейчас изготовлены отечественными предприятиями.

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Все новости / Экономика / Сенатор Цеков заявил об отсутствии у ЕС права требовать компенсацию за импортозамещение
импортозамещение евросоюз совфед цеков Россия и ЕС
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