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Хуснуллин озвучил решение проблемы дефицита строителей в России

Экономика
Хуснуллин озвучил решение проблемы дефицита строителей в России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 декабря. Повышение производительности труда в строительной отрасли позволит решить проблему дефицита кадров, заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как он уточнил, увеличение производительности труда на 20% поможет высвободить 1 млн рабочих. Нехватка строителей — один из главных сдерживающих факторов в экономике, подчеркнул вице-премьер.

«Деньги есть, возможности мы открыли, программы запустили, а людей в нужном количестве нет», — указал Хуснуллин.

Он также рассказал о работе над сокращением бюрократических издержек. По мнению вице-премьера, если документооборот урезать на треть, то экономике строительства это добавит 2 трлн рублей в год.

Кроме того, Хуснуллин отметил преимущества перевода регистрации недвижимости в электронный формат. По его словам, это значительно увеличит капитализацию всей страны, так как из-за упрощения процедур продажи, аренды, переоценки и дарения повысится скорость движения денег.

Марат Хуснуллин ранее рассказал о влиянии дефицита рабочей силы на себестоимость жилья в России. Он также оценил вероятность полного отказа от мигрантов в строительной отрасли.

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строительство хуснуллин рынок труда
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