Дети Муцениеце и Прилучного не знают, с кем встретят Новый год

Москва, 26 декабря. Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный еще не решили, где их дети Мия и Тим будут встречать Новый год. Актриса надеется, что это право останется за ней.

После громкого развода между Муцениеце и Прилучным назревает очередной скандал. Звездные родители борются за внимание наследников. По словам главного «мажора» страны, ему очень нравится праздновать Новый год с детьми.

«Это в таком, в узком кругу, без кого-то лишнего, только семейная история. Вот, я надеюсь, что получится в этом году. Надеюсь, все получится», — признался Прилучный журналистам Пятого канала.

Именно поэтому Муцениеце пока ничего не планирует. Если бывший муж все-таки уступит, она предпочла бы остаться с Тимом и Мией в Москве. Артистка пригласит на праздник Деда Мороза и «кучу гостей».

Знакомство Муцениеце и Прилучного произошло на съемках сериала «Закрытая школа». Летом 2011 года они в тайне от всех расписались в одном из столичных ЗАГСов. Два года спустя у пары родился сын Тимофей, позднее на свет появилась дочь Мия. Зимой прошлого года артисты приняли решение о разводе. В июне их брак был официально расторгнут.

Ранее звезда сериала «В клетке» рассказала о гонорарах участников шоу «Ледниковый период». По словам Муцениеце, непрофессиональным фигуристам платят за выход на лед до 200 тысяч рублей.