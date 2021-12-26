Координационные штабы России и Сирии обсудили возвращение беженцев в арабскую республику

Россия и Сирия провели совещание, посвященное теме беженцев. В ходе встречи представители межведомственных координационных штабов двух стран подробно обсудили совместные усилия, принимаемые для возвращения временно перемещенных лиц домой, а также перспективы развития направленной на это кампании.

На мероприятии в столице Сирийской Арабской Республики (САР) побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Совещание проходило одновременно во Дворце конференций Дамаска и в Национальном центре управления обороной РФ — некоторые чиновники выступали в формате видеосвязи прямо из Москвы.

По итогам обсуждения в интервью ФАН министр местного самоуправления и окружающей среды САР Хусейн Махлуф отметил, что сирийские власти считают возвращение временно перемещенных лиц домой первоочередной задачей и не жалеют усилий, чтобы предоставить все необходимые условия для достижения этой цели.

Среди соответствующих инициатив, например, указы президента Башара Асада об амнистии для военнослужащих, ставших дезертирами во время вооруженного конфликта. Обратившись в пункты урегулирования статуса, они получают возможность вернуться домой при условии, что в течение шести месяцев явятся в военные управления, чтобы затем дослужить положенное по законодательствам нормам время.

Федеральное агентство новостей /

При этом шанс на возвращение в родные места получили даже бывшие сторонники радикальных группировок, не совершившие серьезных преступлений против соотечественников. Согласие на капитуляцию, отказ от агрессии и сдачу оружия гарантирует им помилование и возможность вернуться к мирной жизни.

Что касается перемещенных лиц, которые потеряли свои личные документы, то они могут получить новые непосредственно на пограничном посту. Те же, чьи паспорта были просрочены, получили возможность легко продлить их или заменить в любой сирийской дипломатической миссии за рубежом.

Также были разработаны механизмы для облегчения въезда в страну детей, рожденных за пределами САР в период эмиграции их родителей.

Федеральное агентство новостей /

Министр отметил, что в провинциях Дамаск и Хомс по правительственному проекту были построены 1600 единиц нового жилья для временного проживания граждан. Они необходимы для того, чтобы люди не оставались на улице, пока в их городах ведется восстановление ключевой инфраструктуры, электро- и водоснабжения, школ и сферы услуг.

Новый жилой массив активно заселяется, поскольку в страну из-за рубежа вернулись уже порядка 2,6 млн человек. При этом около 5 млн временно перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за атак боевиков, но не уехавших из страны, смогли вернуться в родные места.

«Благодаря успехам Сирийской Арабской Армии (САА) и поддержке союзников были освобождены 404 района сирийской территории. В 94 из них процент возвращения людей достиг от 75% до 100%, а в 133 — колеблется в диапазоне от 25% до 75%. В остальных регионах данный показатель увеличился до 25%», — рассказал Махлуф.

Федеральное агентство новостей /

При этом министр подчеркнул, что ситуацию осложняет наличие в стране проамериканских и протурецких группировок, реализующих собственную политику на подконтрольных им территориях. Их деятельность препятствует усилиям официального Дамаска по стабилизации обстановки в отдельных районах Заевфратья и севера Сирии. Кроме того, боевики занимаются расхищением природных богатств САР, разорением сельхозугодий, разрушением культурных памятников и экономических объектов.

В то же время арабская республика все еще находится под давлением западных санкций, замедляющих послевоенное восстановление государства. В этих условиях сирийские чиновники отмечают важность международного сотрудничества и развития союзных связей.

Федеральное агентство новостей /

Россия, помогавшая САР в борьбе с терроризмом, теперь оказывает стране всестороннюю поддержку в вопросах ее восстановления. На этом фоне предприятия двух государств демонстрируют заинтересованность в развитии деловых контактов, что в перспективе может обернуться массой потенциально прибыльных инициатив.

«Сегодня мы доводим до всеобщего сведения информацию о готовности к сотрудничеству, чтобы наладить отношения между регионами России и разными провинциями Сирии. Потому что мы заинтересованы в развитии партнерства с российскими коллегами во всех сферах — от культурной до гуманитарной. Сейчас уже рассматриваются вопросы экономической поддержки и развития взаимовыгодных проектов», — сказал Хусейн Махлуф в интервью ФАН.

В последнее время САР успешно преодолевает международную изоляцию и постепенно возвращается к роли важного регионального партнера. Так, например, заинтересованность в развитии отношений с арабской республикой проявили Иран, Ирак, Иордания, Ливан, ОАЭ и другие государства.