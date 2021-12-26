Впервые при «Талибане»: в афганской провинции Нимроз прошел турнир по тайскому боксу

Зарандж, 26 декабря. Двухдневный турнир по тайскому боксу (муай-тай) состоялся в афганском городе Зарандж. Соревнования стали первым спортивным мероприятием в провинции Нимроз после прихода к власти радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), сообщил телеканал Tolo News.

В состязаниях приняли участие 27 афганских, 25 пакистанских и два иранских спортсмена. По словам официальных лиц, местные боксеры завоевали 25 из 27 медалей на этом турнире.

«Пакистанские спортсмены завоевали две медали, а остальные медали завоевали афганцы», — сказал глава местной федерации муай-тай Матиулла Нури.

Afghan, Iranian and Pakistani Athletes Attend Nimroz Muay Thai Contest#TOLOnews https://t.co/jS5rE0I7lE — TOLOnews (@TOLOnews) December 26, 2021

«Уровень соревнований был очень высоким. Такие соревнования никогда не проводились в провинции Нимроз», — сказал боец Мохаммад Наим.

Мероприятие было тепло встречено местными жителями, которые порадовались победе своих спортсменов. Согласно заявлению федерации муай-тай, в ближайшем будущем в Нимрозе пройдут аналогичные соревнования с участием боксеров из других стран.

Muay Thai competition between athletes from Afghanistan, Pakistan and Iran ended with Afghan athletes’ victory in Zaranj city the provincial capital of Nimroz province yesterday.https://t.co/M09A9twQvl pic.twitter.com/3huyhMd4HL — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) December 25, 2021

Возобновление международных спортивных мероприятий в Афганистане можно рассматривать как попытку нового правительства лишний раз заявить о наступлении мира в стране. Чиновники «Талибана» пытаются убедить мировое сообщество, что их режим не хуже предыдущего, а, соответственно, должен быть легитимизирован.

Однако для того, чтобы другие страны признали «Исламский эмират», южноазиатскому государству необходимо выполнить ряд условий, включая формирование инклюзивного правительства с привлечением разных политических сил и уважение прав меньшинств, в том числе женщин и девочек. К выполнению этих задач талибы пока не приблизились. Практически все должности в кабмине заняли пуштуны, хотя они представляют только около 42% населения страны. В частности, хазарейцы вообще были исключены из процесса формирования правительства. Также в высших эшелонах власти не оказалось ни одной женщины. Кроме того, все без исключения представители власти — члены радикального движения «Талибан».

Федеральное агентство новостей /

И даже нынешнее состязание, в котором приняли участие боксеры трех стран, напомнило о другой важной проблеме. Еще в сентябре замглавы комиссии по культуре «Талибана» Ахмадулла Васик сообщил каналу SBS News, что девушки в Афганистане не будут заниматься игровыми видами спорта, поскольку могут попасть на фотографии и видеозаписи.

«В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры», — объяснил чиновник.

Sport is universal.



Membership of the international sporting community carries responsibilities to non-discrimination.



No international sport against Afghanistan until women can compete as well.



⁦@FIFAcom⁩ ⁦@ICC⁩ ⁦@theafcdotcom⁩ https://t.co/KSHIIEMtPP — Craig Foster (@Craig_Foster) September 8, 2021

Таким образом, «Талибану» еще предстоит проделать огромный путь для того, чтобы мировое сообщество увидело в его представителях не радикальных боевиков, а профессиональных чиновников, умеющих идти на уступки и работающих в интересах всех граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.