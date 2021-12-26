Более 140 млрд рублей поступит на создание уникального синхротрона «Сила»

Москва, 26 декабря. Кабмин РФ направит свыше 140 млрд рублей на создание не имеющего аналогов в мире синхротрона «Сила». Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги направят в течение ближайших 10 лет, сообщили в пресс-службе правительства. За счет этого появятся экспериментальные станции, лаборатории и иные научные объекты. Также будет возведен комплекс зданий и сооружений для персонала и оборудования, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Сила» (синхротрон-лазер) — проект, разрабатывающийся на базе Института физики высоких энергий им. А. А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института. Работы по его строительству будут осуществляться в подмосковном наукограде Протвино.

Согласно федеральному бюджету, в 2022–2024 годах на популяризацию науки в РФ будет ежегодно поступать порядка 160 млн рублей.