Авербух поделился трогательным видео с четырехмесячным сыном от Арзамасовой

Москва, 26 декабря. Фигурист и продюсер ледового шоу Илья Авербух опубликовал видео с маленьким сыном от актрисы Лизы Арзамасовой. Счастливый отец показал, как нянчится с малышом на руках.

Трогательное видео с четырехмесячным мальчиком появилось на странице Авербуха в Instagram. Судя по закадровым комментариям, ролик снимала Арзамасова.

«Доброго и предпраздничного всем дня! Пусть у каждого из нас всегда будет рядом такой светлый помощник. Ну а я, вдохновленный миром детства, отправляюсь ставить «Снежную Королеву»», — поделился планами фигурист.

На видео хореограф ходит с малышом на руках по кухне. В начале ролика мальчик с помощью отца достает кружку из шкафчика. Затем Авербух несет ребенка к кофе-машине и помогает сыну поставить чашку в нужное место.

Prt Scr instagram.com / @averbukhofficial

Подписчиков продюсера ледового шоу умилили кадры с его сыном от Арзамасовой. Поклонники отметили, что малыш очень похож на свою знаменитую мать.

«Чудесный помощник! Мамина копия, папина радость!!!»; «Копия Елизаветы»; «Какой большой парень! Илья, очень к лицу возня с малышом»; «Какие же вы классные! Прекрасная семья, приятно смотреть!» — написали восхищенные пользователи Сети.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились 20 декабря 2020 года. В честь первой годовщины актриса опубликовала новое фото со свадьбы с фигуристом.