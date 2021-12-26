«В лесу родилась елочка» оказалась самой популярной новогодней песней у россиян

Москва, 26 декабря. Россияне назвали любимые песни, которые ассоциируются у них с Новым годом. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob, составивший топ новогодних композиций.

На первом месте рейтинга самых популярных праздничных песен оказалась знакомая всем с детства «В лесу родилась елочка». Второе место досталось хиту «Дискотеки Аварии» под названием «Новогодняя». На третьей строчки расположились сразу две композиции: «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и «Три белых коня» из кинокартины «Чародии».

Кроме того, в первую десятку топа попали песни «Маленькой елочке холодно зимой», «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко, «Новогодние игрушки», «Снежинка» из упомянутых выше «Чародеев» и «Снег кружится». Среди зарубежных композиций наиболее популярными у россиян оказались Happy New Year группы ABBA, Last Christmas в исполнении Wham! и Jingle Bells.

Новогодняя музыка ассоциируется у многих людей с праздничными корпоративами. В этом году более 70% россиян остались без подобных мероприятий.