Братья-акробаты из Вьетнама установили новый мировой рекорд в Испании

Одна голова хорошо, а две лучше. Это доказали профессиональные акробаты-циркачи братья Джанг, поднявшись по 100 ступенькам кафедрального собора в Жироне за 53 секунды.

На самом деле лестница собора состоит всего из 90 ступенек. Организаторам пришлось специально достроить дополнительные, так как предыдущий рекорд составлял 99 пройденных за это же время плит. Встав в стойку «голова к голове», братья одолели подъем, показав свой лучший на данный момент результат.

«Они поднялись по 90 ступеням лестницы кафедрального собора, плюс 10 дополнительных за рекордные 53 секунды. Это означает, что мы могли бы открыть двери собора Жироны и поставить больше ступенек, потому что в течение минуты они успели бы подняться еще на несколько», — уверяет директор цирка, где работают акробаты.

Братья Джанг рассказали, что к установке рекорда они готовились долгое время, каждый день отдавая тренировкам. Не обошлось и без сложностей. В их зале было только десять ступенек, поэтому им приходилось шагать взад-вперед, пользуясь доступным количеством. К тому же температура в Жироне в «день икс» сильно понизилась. Но и это не помешало братьям показать блестящий результат.

«Сегодня замечательный день, и я чувствую себя потрясающе, потому что на этот раз нам удалось сделать целых 100 шагов за 53 секунды. Я надеюсь, что все запомнят этот день. Мы из Вьетнама, мы братья Джанг», — восклицает Джанг Куок Нгиеп.

Братья уже много лет работают в цирке акробатами. Они неоднократно удостаивались премий за свои достижения, а в 2018 году они вошли в первую четверку известного конкурса талантов Britain's Got Talent, завоевав всемирную известность.