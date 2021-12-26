Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зарегистрирован в Доминиканской Республике

Cанто-Доминго, 26 декабря. Министерство здравоохранения Доминикансокий Республики подтвердило обнаружение первого случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

#Mundo | Autoridades del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana confirmaron el primer caso de la variante de #Covid_19, Ómicron, la cual se detectó en una persona que arribó de un viaje de Sudáfrica. https://t.co/2If13SszOj — El Sol del Centro (@ElSoldelCentro_) December 26, 2021

В связи с этим власти страны призвали население соблюдать все санитарные меры, чтобы предотвратить распространение варианта по острову.

«В одном из результатов тестирования был обнаружен штамм «Омикрон». Случай был зарегистрирован у пациента, прибывшего из ЮАР и имевшего легкие симптомы», — заявил Минздрав Доминиканы.

Власти страны добавили, что инфицированный на данный момент получает необходимое лечение. Состояние пациента постепенно улучшается благодаря медицинской помощи.

⚠️ NOTA TÉCNICA: Identificación en territorio dominicano de nueva variante de SARS-CoV-2, Ómicron. (1/2) pic.twitter.com/BLxGmg9q3O — Salud Pública RD (@SaludPublicaRD) December 25, 2021

«Для лечения пациента на месте были приняты все меры, в соответствии с эпидемиологическими правилами в стране», — написано в заявлении ведомства.

Согласно данным минздрава, с начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировано 413 тысяч случаев заражения и 4234 смерти.

«Мы призываем население продолжить строго соблюдать санитарные нормы, включая регулярное мытье рук, использование масок и сохранение физической дистанции», — заявили власти.

Ранее новый вариант коронавируса был подтвержден в таких латиноамериканских государствах, как Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Панама, Перу, Уругвай и Чили.

На фоне стремительного распространения штамма правительства стран региона принимают строгие ограничительные меры, в том числе требование об обязательной вакцинации для въезда на территорию и посещения ресторанов, супермаркетов и других закрытых помещений.