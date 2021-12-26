Захарова предложила Белому дому начать борьбу с коррупцией в глобальном масштабе с США

Москва, 26 декабря. Соединенные Штаты должны начать борьбу с коррупцией, которую Белый дом назвал своим внешнеполитическим приоритетом, с решения этой проблемы внутри американского государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат вспомнила сообщение координатора Секретной службы США по выявлению коррупционных преступлений Роя Дотсона, который указал, что из фондов помощи населению и бизнесу украли 100 миллиардов долларов.

«Если демократическая администрация так желает бороться с коррупцией в глобальном масштабе, то пусть начнет с себя. Фонд какой-нибудь организует, не знаю, опыт же есть», — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД ранее сообщила, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за ситуации с визами. По ее словам, американские власти намеренно задерживают выдачу документов, а также захватили дипломатическую собственность.