Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 18:08
18:07
Происшествия
Четверо детей получили травмы в ДТП с двумя автомобилями в Саратове
18:06
Происшествия
Пожарные почти два часа тушили частный дом в Красносельском районе Петербурга
18:06
Экономика
Эксперт Дайнеко назвала самые распространенные поддельные купюры в России
18:02
Общество
Боярская тепло поздравила отца с 72-летием
17:53
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал при пожаре под Тюменью
17:53
Политика
Политолог Антонопулос указал на правоту Путина после заявления Белого дома о НАТО
17:52
Весь мир
«Зарубежнефть» планирует развить газовую инфраструктуру в Алжире
17:49
Общество
Крабовый паук залез на ногу главы Минздрава Квинсленда и вызвал переполох на брифинге
17:47
Армия
Сирийские военные заблокировали конвой армии США в провинции Хасака
17:42
Шоу-бизнес
Финалистка «Гoлоса» Маргарита Позоян высказалась о провальном номере команды Градского
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Объем мирового производства в 2022 году может превысить 100 трлн долларов

Экономика
Объем мирового производства в 2022 году может превысить 100 трлн долларов
pixabay.com

Москва, 26 декабря. Показатели мирового экономического производства в следующем году перевалят за отметку в 100 трлн долларов, подсчитали аналитики британской консалтинговой компании Cebr. Об этом передает РБК.

Они предположили, что экономика Китая обгонит по показателям США, но для этого потребуется больший промежуток времени, чем прогнозировалось ранее. Гипотезы Cebr, который приводит РБК, соответствуют оценкам Международного валютного фонда (МВФ). Там тоже считают, что уровень мирового ВВП перевалит за 100 трлн долларов.

Предполагается, что КНР станет ведущей экономикой мира в 2030 году. Индия в 2022 году должна обойдет Францию, через год — Великобританию, а спустя несколько лет стать третьей по величине экономикой планеты. Кроме того, Германия к 2033 году обгонит Японию, а Россия войдет в первую десятку к 2036 году.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат ранее заявила, что распространение штамма COVID-19 «Омикрон» замедляет восстановление мировой экономики.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Объем мирового производства в 2022 году может превысить 100 трлн долларов
прогноз ввп мировая экономика мировое производство
Комментировать