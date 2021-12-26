Объем мирового производства в 2022 году может превысить 100 трлн долларов

Москва, 26 декабря. Показатели мирового экономического производства в следующем году перевалят за отметку в 100 трлн долларов, подсчитали аналитики британской консалтинговой компании Cebr. Об этом передает РБК.

Они предположили, что экономика Китая обгонит по показателям США, но для этого потребуется больший промежуток времени, чем прогнозировалось ранее. Гипотезы Cebr, который приводит РБК, соответствуют оценкам Международного валютного фонда (МВФ). Там тоже считают, что уровень мирового ВВП перевалит за 100 трлн долларов.

Предполагается, что КНР станет ведущей экономикой мира в 2030 году. Индия в 2022 году должна обойдет Францию, через год — Великобританию, а спустя несколько лет стать третьей по величине экономикой планеты. Кроме того, Германия к 2033 году обгонит Японию, а Россия войдет в первую десятку к 2036 году.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат ранее заявила, что распространение штамма COVID-19 «Омикрон» замедляет восстановление мировой экономики.