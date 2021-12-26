Генштаб ВСУ намерен поставить на воинский учет беременных и матерей с малолетними детьми

Киев, 26 декабря. Беременность и материнство больше не являются препятствием для поставки украинок на воинский учет после выхода нового постановления оборонного ведомства.

Об изменениях списка профессий для женщин, подлежащих постановке на воинский учет, сообщили в пресс-службе главного управления разведки при Министерстве обороны Украины. Как и с мужчинами, будет учтено состояние здоровья военнообязанных женщин, но брать в расчет такие деликатные вопросы как беременность и наличие малолетних детей не будут. Будущих матерей с учета не снимут.

«Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет», — указано на странице ведомства в Facebook.

Проанализировать общее число военнообязанных женщин на Украине с учетом новых поправок генштаб страны обещал до конца 2022 года. Ранее в минобороны предложили обновленный список профессий для женщин, подлежащих воинскому учету: речь идет о сотнях тысяч украинок.

Накануне власти ЛНР сообщили, что из-за отказа Генштаба ВСУ предоставить военным в Донбассе отпуска перед Новым годом из бригад в самоволку уходят десятки человек. Солдаты уезжают домой, чтобы встретить праздники.