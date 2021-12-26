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Александр Роднянский перечислил важнейшие российские фильмы 2021 года

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 16:32
Общество
Александр Роднянский перечислил важнейшие российские фильмы 2021 года
Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»

Москва, 26 декабря. Продюсер Александр Роднянский опубликовал в Instagram список лучших фильмов уходящего года, на которые зрителям стоило бы обратить внимание.

Первой в топ-листе оказалась драма режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волкогонов бежал». По мнению Роднянского, это «абсолютно особое, художественно смелое» произведение. Далее он выделил картины «Нуучча» и «На близком расстоянии».

«Актер Григорий Добрыгин рассказывает, подобно южнокорейским "Паразитам" и звягинцевской "Елене", про классовое неравенство», — поделился продюсер.

Александр Роднянский перечислил важнейшие российские фильмы 2021 года
Prt Scr instagram.com / @alexander.rodnyansky

Роднянскому также понравился «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Он назвал картину «суровой драмой выживания», которая описывает реальную жизнь в блокадном Ленинграде.

Ранее главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев рассказал о кассовых сборах российских фильмов в странах СНГ. По его словам, больше всего прибыли приносит рынок Белоруссии и Казахстана.

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фильм продюсер роднянский
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