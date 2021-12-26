Треть бразильцев пожаловались, что не могут накормить свои семьи

Бразилиа, 26 декабря. Боле 37% бразильцев с низким доходом не могут позволить прокормить всю свою семью. Такими результатами поделилась исследовательская компания Datafolha.

Un estudio de la encuestadora #Datafolha reveló que al menos el 37% de los #brasileños???????? de bajos ingresos no cuentan con el alimento suficiente para abastecer a todos los miembros de la familiahttps://t.co/oi1M4nrLMJ — teleSUR TV (@teleSURtv) December 25, 2021

По данным соцопроса, даже среди тех, кто участвует в программе помощи Auxilio Brasil, около 20–25% людей не могут полноценно обеспечить свои семьи продуктами. Больше всего, согласно исследованию, от нехватки питания страдают регионы на северо-востоке страны. Среди предпринимателей процент тех, кто не может обеспечить свою семью едой составляет 9%, у госслужащих — 15%, у студентов — 13%.

Опрос показал, что среди тех, кто собирается голосовать на выборах за экс- президента Лулу де Сильву, 34% сталкиваются с нехваткой продуктов, среди сторонников действующего лидера Жаира Болсонару таких только 12%.

В Datafolha сообщили, что в опросе приняли участие 3,6 тыс. человек из 191 муниципалитета страны. Он проводился в период с 13 по 15 декабря, а погрешность исследования составляет 2%.

По данным СМИ, в Бразилии порядка 20 млн человек страдают от голода. Проблемы были и до пандемии COVID-19, но за последний год цены на продовольствие только выросли на рис — 70%, на масло — 30%. Несмотря на то что правительство запустило программы помощи в самом начале пандемии, еды все равно не хватает.