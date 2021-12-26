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Энергоэксперт Юшков назвал условие для веерных отключений электричества в ЕС

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 16:23
Экономика
Энергоэксперт Юшков назвал условие для веерных отключений электричества в ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 26 декабря. Ситуация в европейской сфере энергетики этой зимой будет во многом зависеть от погоды, сообщил в беседе с изданием «Украина.ру» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя новости о возможных веерных отключениях электричества в ЕС.

Европа в связи со сверхвысокими ценами на газ оказалась в трудном положении. Запасы газа в подземных хранилищах стремительно пустеют на фоне холодов, однако заполнению резервуаров мешает рекордная стоимость газа. В декабре котировки голубого топлива на европейской бирже достигли 2000 долларов за тысячу кубометров.

«Очень многое будет зависеть от температур. И самое страшное, если будут какие-то проблемы с газоснабжением во второй половине зимы, даже скорее в феврале-марте, и в этот же момент ударят морозы. К концу зимы из подземных хранилищ газа достают практически все, что возможно. Остаются очень маленькие объемы, и ежесуточно извлекать оттуда можно все меньше и меньше газа», — объяснил Юшков.

Он добавил, что при пустых газохранилищах в регионах или отдельных странах Европы могут возникнуть сложности. Эксперт не исключил, что власти государств ЕС в связи с этим могут ввести графики энергосбережения.

«Газпром» ранее назвал беспочвенными и неприемлемыми претензии ЕС по поводу недостаточных поставок топлива на европейский рынок. В компании подчеркнули, что потребители уже выбрали все объемы, предусмотренные контрактами, и больше не выставляют заявок.

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газ европа юшков энергетический кризис
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