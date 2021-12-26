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Слоны в рождественских костюмах поздравили школьников в Таиланде

Общество

Необычное поздравление с Рождеством получили учащиеся школы Джирасаат Виттайя, которая находится в 80 километрах от Бангкока. Подарить сладости и сувениры детям пришли слоны.

Несколько исполинов с наездниками в костюмах Санта-Клаусов прошли маршем по улицам города и отправились к школе, где их уже ждали главные любители рождественских подарков. Исполины доставали угощения хоботом из корзины и подавали их ученикам. Желающие получить сладости от огромных млекопитающих выстроились в очередь.

«Мне кажется, это было очень интересно. Вывели слонов, собрали их, а меня попросили быть Сантой, так что сегодня я исполнил эту роль. Знаете, получилось довольно забавно, это было круто», — поделился участник мероприятия Роберт.

Юная Проу впервые оказалась на подобном празднике. Девушка осталась в восторге от необычного торжества.

«Это лучшее Рождество в моей жизни! Это вообще мой любимый праздник, потому что это отличный день, люди дарят друг другу подарки, конфеты и шоколад. Мне это очень по душе», — заявила она.

В рамках праздничной программы также выступали танцевальные коллективы и исполнялись рождественские песни. После мероприятия состоялось школьное собрание, на котором тоже не обошлось без участия слонов.

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таиланд рождество культура праздник слоны развлечения
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