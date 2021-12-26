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Марокко увеличило численность погранвойск на границе с испанской Сеутой
Весь мир
Марокко увеличило численность погранвойск на границе с испанской Сеутой
wikipedia.org  /  Spc. Nathan R Smith / Public Domain

Рабат, 26 декабря. Марокко усилило присутствие войск на границе с испанским городом Сеута, расположенным на севере Африки. Об этом сообщается на официальном сайте минобороны королевства.

Причиной увеличения военного контингента в приграничной зоне стали сообщения мигрантов в социальных сетях. Нелегалы решили воспользоваться ослаблением мер безопасности в рождественские праздники и в преддверии Нового года.

«Беженцы распространяют информацию в интернете с призывом попытаться прорваться через границу в канун Рождества и Нового года», — пишут источники в прессе.

Испания обеспокоена возможным штурмом границы. В частности, крупных волн нелегальных мигрантов из Марокко, Алжира, Мавритании и Сенегала.

Мадрид также опасается повторения сценария, произошедшего в мае текущего года в приграничной зоне Сеута. Тогда сотни взрослых и несовершеннолетних беженцев хлынули на территорию европейского государства из-за отсутствия двусторонней координации и отказа Марокко урегулировать эти потоки.

Председатель правительства Испании Педро Санчес дал специальные указания главе МВД Фернандо Гранде-Марласке и министру иностранных дел Хосе Мануэлю Альбаресу по работе над тем, чтобы избежать любого нового кризиса на севере Африки по мере приближения празднования Рождества и Нового года.

Марокко за минувший год ликвидировало 150 сетей нелегальной миграции. Несколько из них пролегали через Сеуту в Европу.

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