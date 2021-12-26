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Уникальные кадры воздушной дозаправки бомбардировщика Ту-95МС появились в Сети

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 16:13
Армия
Уникальные кадры воздушной дозаправки бомбардировщика Ту-95МС появились в Сети
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 26 декабря. Сближение самолетов Ту-95МС и Ил-78М на дистанцию около 15 метров во время дозаправки в воздухе показали на видео.

Репортаж об уникальной воздушной операции с участием бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и самолета-топливозаправщика Ил-78М был показа в программе «Военная приемка».

«У командира Ил-78 в момент дозаправки задача одна, удерживать скорость неизменной. У командира Ту-95 проблем кратно больше: догнать, в момент сближения ювелирно сбросить скорость, занять свое место в строю на несколько метров ниже первого самолета, сохраняя заданную скорость, и, самое главное, попасть штангой в конус», — сообщается в опубликованном сюжете.

Если пилот более полугода не выполнял воздушную дозаправку, то он должен осуществить эту ответственную процедуру с инструктором. Во время заправки в воздухе летчики бомбардировочной авиации ВКС РФ могут терять до двух килограммов веса, сообщили журналисты «Военной приемки».

Ранее в Минобороны РФ отчитались о выполнении годового плана боевой подготовки летного состава российской дальней авиации на 100%.

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