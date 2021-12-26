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Пушков предупредил Россию о коллективном отпоре Запада на переговорах с НАТО

Политика
Пушков предупредил Россию о коллективном отпоре Запада на переговорах с НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 декабря. Запад готовится дать Москве коллективный отпор на заседании Совета Россия — НАТО 12 января. К такому выводу пришел российский сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, международные организации, где у западных стран сильные позиции, являются самым сложным местом для достижения соглашений в условиях кризиса. В рамках переговоров на США попытаются надавить их партнеры по НАТО, поэтому Россия должна выстроить четкие договоренности в первую очередь с Вашингтоном. Без этого фактора переговоры будут обречены на провал.

«Так что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению. Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается», — написал Пушков в Telegram-канале.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что переговоры о гарантиях безопасности должны вестись только между Россией и США. По его словам, другие страны могут помешать заключению договоренностей.

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сша нато пушков
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