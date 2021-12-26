Эр-Рияд вытесняет Дубай с позиции самого привлекательного делового центра Персидского залива

Эр-Рияд, 26 ноября. Рыночная капитализация внутреннего фондового рынка Саудовской Аравии, оценивающаяся в 2,6 трлн долларов, более чем в четыре раза превышает аналогичные показатели Абу-Даби, Дубая и Катара вместе взятых.

В экономическом плане королевство «затмило» своих региональных конкурентов в Персидском заливе. В частности, его ВВП в 2020 году был вдвое больше, чем у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ): 700,1 млрд против 421 млрд долларов.

Теперь же Эр-Рияд строит еще более амбициозные планы: в ближайшие четыре года руководство страны хочет привлечь еще 55 млрд долларов за счет приватизации — и это не включая грядущую продажу активов или акций нефтяной госкорпорации Saudi Aramco. В указанную сумму также не входят сделки государственного инвестиционного фонда, который недавно продал большую часть своей 70-процентной доли в Saudi Telecom Co.

Число иностранных инвесторов, зарегистрированных на Саудовской фондовой бирже (Tadawul), выросло более чем вдвое с 2019 года, приток прямых иностранных инвестиций в королевство также увеличился во время пандемии.

В январе уходящего 2021 года в стране была инициирована программа региональных штаб-квартир. Ее конечная цель состояла в том, чтобы побудить 480 глобальных компаний сделать Эр-Рияд своим центром в Персидском заливе. Первоначально зарегистрировались около 24 фирм, но уже в октябре эта цифра возросла до 44. Среди них — Novartis, Unilever и Deloitte.

Riyadh now houses the regional HQs of 44 multinational companies, up by 20 since January's launch of the RHQ Attraction Program.



Ultimately, the city hopes to house the regional headquarters of 480 global companies. pic.twitter.com/yWLsjd4eoH — About Her (@AboutHerOFCL) October 28, 2021

Крупные западные банки пока не сообщают, последуют ли они примеру 44 транснациональных корпораций и создадут региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде. Отчасти это связано с желанием не обидеть ОАЭ, ведь Дубай также вынашивает собственные планы приватизации. Кроме того, на территории ближневосточной монархии по-прежнему прослеживается острая нехватка престижных образовательных учреждений.

Федеральное агентство новостей /

Не стоит также забывать, что прошло всего три года с тех пор, как наследный принц Саудовской Аравии столкнулся с международным осуждением возможной причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в посольстве королевства в Стамбуле. По данным американских спецслужб, Мухаммад бин Салман лично санкционировал расправу над диссидентом. Данный инцидент нанес серьезный удар по репутации страны.

Одна из основных причин, по которой штаб-квартиры JPMorgan, Goldman Sachs&co могут все же «переехать» в Саудовскую Аравию, заключается в том, что правительство страны ясно дало понять следующее: тем, кто не откроет здесь свои офисы к концу 2023 года, будет сложно развивать бизнес в королевстве.

Riyadh will flip from No-Go to FOMO for business | Reuters https://t.co/ULTcttwwqp — Abdullah El-Kuwaiz | عبدالله القويز (@akuwaiz) December 25, 2021

В целом культурно-ценностный разрыв монархии с Западом становится все менее заметным. В стране проходили концерты рэпера Pitbull, матчи World Wrestling Entertainment. Что еще более важно, кафе и рестораны, где мужчины и женщины могут спокойно общаться друг с другом, теперь стали обычным явлением. Существует предположение, что даже последнее табу — употребление алкоголя — в ближайшее время может быть пересмотрено. Учитывая совокупность всех этих тенденций, превосходство Дубая на Аравийском полуострове скоро подвергнется серьезному испытанию.