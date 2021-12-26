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Эр-Рияд вытесняет Дубай с позиции самого привлекательного делового центра Персидского залива

Весь мир
Эр-Рияд вытесняет Дубай с позиции самого привлекательного делового центра Персидского залива
wikipedia.org  /  B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 26 ноября. Рыночная капитализация внутреннего фондового рынка Саудовской Аравии, оценивающаяся в 2,6 трлн долларов, более чем в четыре раза превышает аналогичные показатели Абу-Даби, Дубая и Катара вместе взятых.

В экономическом плане королевство «затмило» своих региональных конкурентов в Персидском заливе. В частности, его ВВП в 2020 году был вдвое больше, чем у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ): 700,1 млрд против 421 млрд долларов.

Теперь же Эр-Рияд строит еще более амбициозные планы: в ближайшие четыре года руководство страны хочет привлечь еще 55 млрд долларов за счет приватизации — и это не включая грядущую продажу активов или акций нефтяной госкорпорации Saudi Aramco. В указанную сумму также не входят сделки государственного инвестиционного фонда, который недавно продал большую часть своей 70-процентной доли в Saudi Telecom Co.

Число иностранных инвесторов, зарегистрированных на Саудовской фондовой бирже (Tadawul), выросло более чем вдвое с 2019 года, приток прямых иностранных инвестиций в королевство также увеличился во время пандемии.

В январе уходящего 2021 года в стране была инициирована программа региональных штаб-квартир. Ее конечная цель состояла в том, чтобы побудить 480 глобальных компаний сделать Эр-Рияд своим центром в Персидском заливе. Первоначально зарегистрировались около 24 фирм, но уже в октябре эта цифра возросла до 44. Среди них — Novartis, Unilever и Deloitte.

Крупные западные банки пока не сообщают, последуют ли они примеру 44 транснациональных корпораций и создадут региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде. Отчасти это связано с желанием не обидеть ОАЭ, ведь Дубай также вынашивает собственные планы приватизации. Кроме того, на территории ближневосточной монархии по-прежнему прослеживается острая нехватка престижных образовательных учреждений.

Новый ультиматум: Саудовская Аравия поставила бизнес перед сложным выбором
Федеральное агентство новостей /

Не стоит также забывать, что прошло всего три года с тех пор, как наследный принц Саудовской Аравии столкнулся с международным осуждением возможной причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в посольстве королевства в Стамбуле. По данным американских спецслужб, Мухаммад бин Салман лично санкционировал расправу над диссидентом. Данный инцидент нанес серьезный удар по репутации страны.

Одна из основных причин, по которой штаб-квартиры JPMorgan, Goldman Sachs&co могут все же «переехать» в Саудовскую Аравию, заключается в том, что правительство страны ясно дало понять следующее: тем, кто не откроет здесь свои офисы к концу 2023 года, будет сложно развивать бизнес в королевстве.

В целом культурно-ценностный разрыв монархии с Западом становится все менее заметным. В стране проходили концерты рэпера Pitbull, матчи World Wrestling Entertainment. Что еще более важно, кафе и рестораны, где мужчины и женщины могут спокойно общаться друг с другом, теперь стали обычным явлением. Существует предположение, что даже последнее табу — употребление алкоголя — в ближайшее время может быть пересмотрено. Учитывая совокупность всех этих тенденций, превосходство Дубая на Аравийском полуострове скоро подвергнется серьезному испытанию.

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саудовская аравия эр-рияд бизнес
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