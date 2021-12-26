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Актриса Миронова ответила на слухи о расставании с молодым мужем

Шоу-бизнес
Актриса Миронова ответила на слухи о расставании с молодым мужем
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 декабря. Российская актриса Мария Миронова крайне негативно отреагировала на растиражированную СМИ информацию о расставании с молодым супругом Андреем Сорокой.

Минувшим летом звезда кино запустила производство зефира «Миро Нова Свит Арт», компанию возглавил Сорока. Однако в декабре супруг Мироновой ушел с поста генерального директора. Его кресло занял Юрий Кучерявенко. Журналисты тут же решили, что в отношениях пары наметился кризис и дело идет к разводу. Сама актриса эти слухи не подтвердила.

«Что за бред вы говорите. Какой развод? Бред», — поделилась она с Woman.ru.

Дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой попала в кино еще в детстве. Она дебютировала на экране в 1981 году в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

До свадьбы с Сорокой Миронова была трижды замужем. Первым ее избранником стал бизнесмен Игорь Удалов, вторым — советник президента РАН Дмитрий Клоков. Третий брак с актером Алексеем Макаровым звезда отрицает. У нее двое сыновей: Андрей и Федор.

Ранее сообщалось, что певец Григорий Лепс подарил своей супруге ювелирный бизнес незадолго до развода. Компания «Джи Эл Джуерли» теперь полностью принадлежит Анне Шаплыковой.

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развод отношения миронова
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