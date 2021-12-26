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Аналитик Эпископос объяснил, чем жизнь в США сейчас похожа на жизнь в зоне боевых действий в Донбассе

Политика
Аналитик Эпископос объяснил, чем жизнь в США сейчас похожа на жизнь в зоне боевых действий в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 декабря. В США давно идет пока еще не признанная гражданская война, которая уже сейчас во многом превзошла по потерям конфликт на Украине.

О внутреннем кризисе в США, масштабы которого Вашингтон тщательно скрывает, в эфире канала «Соловьев LIVE» рассказал аналитик крупного американского издания The National Interest Марк Эпископос, подчеркнув, что некоторые мегаполисы на данный момент смело можно называть зонами боевых действий. И счет потерь пошел на десятки тысяч, давно «переплюнув» последствия многих локальных вооруженных конфликтов.

Эксперт отметил, что раскол в американском обществе, появившийся во время прошлых президентских выборов и BLM-беспорядков, с каждым годом только углубляется. Руководство страны это тщательно скрывает, но сухая статистика демонстрирует ужасную правду. К примеру, только за этот год уровень преступности в Балтиморе и Портленде вырос на 700% и 800% соответственно по сравнению с 2020-м. То, что там происходит уже можно и даже нужно официально называть локальным вооруженным конфликтом. Эти два города — настоящие рекордсмены, но и в других мегаполисах, в других штатах ситуация немногим лучше.

Аналитик Эпископос объяснил, чем жизнь в США сейчас похожа на жизнь в зоне боевых действий в Донбассе
Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

«Я уже не раз говорил, что просто объективно, по официальным данным жизнь в США сейчас схожа на жизнь в зоне боевых действий в Донбассе, к примеру. Даже хуже. В некоторых городах она куда опаснее, чем на линии разграничения. Жить в Балтиморе или Чикаго сейчас страшнее, чем во многих горячих точках. Здесь война уже идет, и не первый год. А демократическая власть в этих городах не имеет никаких причин что-то менять в лучшую сторону, так как большая часть преступников — это те самые «бывшие угнетенные», которые яро голосуют за демократов. Это будет продолжаться и ухудшаться. Рак преступности перерастает в гражданский конфликт», — описал происходящее в США Эпископос.

Аналитик отметил, что именно власть демократов и углубляет внутренний раскол в США. Все большее число американцев приводит в бешенство разгул преступности под прикрытием либеральных чиновников и даже вчерашние фанаты «ослов» сегодня переходят на сторону консервативных «слонов». Все больше людей берутся за оружие, чтобы защитить свои истинные ценности, которые их силой заставляют забыть.

Ранее россияне предсказали Европе печальный финал после опустошения газовых хранилищ.

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