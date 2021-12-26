Аналитик Эпископос объяснил, чем жизнь в США сейчас похожа на жизнь в зоне боевых действий в Донбассе

Вашингтон, 26 декабря. В США давно идет пока еще не признанная гражданская война, которая уже сейчас во многом превзошла по потерям конфликт на Украине.

О внутреннем кризисе в США, масштабы которого Вашингтон тщательно скрывает, в эфире канала «Соловьев LIVE» рассказал аналитик крупного американского издания The National Interest Марк Эпископос, подчеркнув, что некоторые мегаполисы на данный момент смело можно называть зонами боевых действий. И счет потерь пошел на десятки тысяч, давно «переплюнув» последствия многих локальных вооруженных конфликтов.

Эксперт отметил, что раскол в американском обществе, появившийся во время прошлых президентских выборов и BLM-беспорядков, с каждым годом только углубляется. Руководство страны это тщательно скрывает, но сухая статистика демонстрирует ужасную правду. К примеру, только за этот год уровень преступности в Балтиморе и Портленде вырос на 700% и 800% соответственно по сравнению с 2020-м. То, что там происходит уже можно и даже нужно официально называть локальным вооруженным конфликтом. Эти два города — настоящие рекордсмены, но и в других мегаполисах, в других штатах ситуация немногим лучше.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

«Я уже не раз говорил, что просто объективно, по официальным данным жизнь в США сейчас схожа на жизнь в зоне боевых действий в Донбассе, к примеру. Даже хуже. В некоторых городах она куда опаснее, чем на линии разграничения. Жить в Балтиморе или Чикаго сейчас страшнее, чем во многих горячих точках. Здесь война уже идет, и не первый год. А демократическая власть в этих городах не имеет никаких причин что-то менять в лучшую сторону, так как большая часть преступников — это те самые «бывшие угнетенные», которые яро голосуют за демократов. Это будет продолжаться и ухудшаться. Рак преступности перерастает в гражданский конфликт», — описал происходящее в США Эпископос.

Аналитик отметил, что именно власть демократов и углубляет внутренний раскол в США. Все большее число американцев приводит в бешенство разгул преступности под прикрытием либеральных чиновников и даже вчерашние фанаты «ослов» сегодня переходят на сторону консервативных «слонов». Все больше людей берутся за оружие, чтобы защитить свои истинные ценности, которые их силой заставляют забыть.

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