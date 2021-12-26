СК начал проверку после сообщения о застрявшей в лифте 90-летней пенсионерке в Колтушах

Санкт-Петербург, 26 декабря. Прокуратура и СК проверяют информацию о заточении 90-летней пенсионерки в лифте дома в деревне Старая.

Инцидент произошел в Колтушах в многоэтажном доме. Пожилая женщина провела в кабине около восьми часов, что могло негативно отразиться на здоровье пенсионерки. Она тщетно пыталась звать на помощь и била по стенкам лифта. Диспетчер УК «Север» на сигналы бабушки реагировала словами «ждите».

Сотрудники Следственного комитета намерены выяснить причины случившегося, а также установить, почему так долго никто не мог отремонтировать лифт и вызволить женщину.