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Успенская и Киркоров помирились после затянувшегося конфликта

Шоу-бизнес
Успенская и Киркоров помирились после затянувшегося конфликта
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 26 декабря. Королева русского шансона Любовь Успенская сообщила, что ей наконец удалось наладить отношения с именитым певцом Филиппом Киркоровым. Знаменитости наконец помирились после продолжительной ссоры.

Исполнительница объявила о примирении с королем эстрады в эфире программы «Ты не проверишь!» на канале НТВ. По словам Успенской, в этом году их дружбе с Киркоровым исполнилось 30 лет.

«Мы наконец-то помирились на съемках. Слава богу. Мы дали слово, что больше никогда не будем с ним ругаться», — поделилась звезда шансона.

Артистка утверждает, что у нее и так много врагов. Киркоров же тот человек, который не заслуживает находиться в списке ее недоброжелателей, пояснила исполнительница.

Успенская и Киркоров помирились после затянувшегося конфликта
instagram.com / @fkirkorov

Как отметила Успенская, король эстрады сделал первый шаг к примирению после затянувшегося конфликта и сам подошел к ней. Певец делал вид, что обижен на ее, уточнила исполнительница. Теперь королева русского шансона собирается копить деньги, чтобы преподнести Киркорову достойный подарок на 55-летие.

Отношения двух знаменитостей испортились около четырех лет назад. Причиной размолвки между звездами стала конкуренция — они одновременно открыли караоке-клубы, причем заведения оказались рядом.

Ранее Любовь Успенская подколола поющую ведущую Ольгу Бузову. Королеве шансона не понравилось самоуверенное заявление звезды «Дома-2» на премии Fashion TV.

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Все новости / Шоу-бизнес / Успенская и Киркоров помирились после затянувшегося конфликта
киркоров знаменитости успенская
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