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Песков: упрекать за подготовку к агрессии нужно Киев, а не Россию

Армия
Песков: упрекать за подготовку к агрессии нужно Киев, а не Россию
sco-russia.ru

Москва, 26 декабря. Киев готовится к агрессии против своего народа в Донбассе, но за это его почему-то никто не упрекает. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью журналисту Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» Песков подчеркнул, что другие государства говорят только о якобы подготовке России к «агрессии» против Украины.

«Нас все время упрекают в том, что мы готовимся к агрессии против Украины. При этом никто не упрекает Украину в том, что она готовится к агрессии против своего собственного народа в Донбассе», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

До этого пресс-секретарь российского лидера отметил, что внутриукраинский конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем.

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