Прага, 26 декабря. Страны Запада уже использовали все методы «унижения» России, поэтому сейчас они вынуждены пойти на невиданный со времен Карибского кризиса риск масштабной войны, написал аналитик Ярослав Штефец в статье чешского издания Parlamentní listy.

Эксперт напомнил слова президента РФ Владимира Путина об усилении НАТО рядом с российскими границами. Глава государства дал четко понять, что Москву загнали в угол. Поэтому русские не могут безмолвно наблюдать за враждебными действиями Соединенных Штатов и расширением Альянса.

«Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать», — отметил Штефец.

Федеральное агентство новостей /

Аналитик подчеркнул, что российская сторона не имеет отходных путей с политической и военной позиции, поскольку западные страны уже нарушили все возможные дипломатические договоренности, внедрили бессмысленные экономические ограничения и необоснованно приписали Москве «нарушение прав человека». Поэтому сейчас Россия имеет право дать ответ на все эти действия, заключил эксперт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что дальнейшее расширение НАТО является для России «вопросом жизни и смерти». По его словам, на протяжении двух десятилетий Альянс обманывал Москву и продвигался вплотную к границам РФ.