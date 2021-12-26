Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 16:37
16:36
Весь мир
Треть бразильцев пожаловались, что не могут накормить свои семьи
16:35
Экономика
Доля ипотечных сделок на вторичном рынке Московского региона в ноябре составила 43%
16:32
Общество
Александр Роднянский перечислил важнейшие российские фильмы 2021 года
16:31
Происшествия
Под Курском автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся на бок
16:26
Происшествия
Возгорание на несанкционированной свалке близ Махачкалы тушат силами мэрии
16:23
Экономика
Энергоэксперт Юшков назвал условие для веерных отключений электричества в ЕС
16:23
Весь мир
Израильские военные напали на палестинскую деревню у города Наблус
16:22
Происшествия
Посетительница ТЦ в Екатеринбурге поймала следившего за ней в примерочной извращенца
16:18
Весь мир
Марокко увеличило численность погранвойск на границе с испанской Сеутой
16:17
Происшествия
СК начал проверку после видео мужчины с жалобой на избиение в отделе полиции Сочи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Чешский аналитик Штефец поддержал Россию в вопросе нерасширения НАТО

Политика
Чешский аналитик Штефец поддержал Россию в вопросе нерасширения НАТО
Федеральное агентство новостей

Прага, 26 декабря. Страны Запада уже использовали все методы «унижения» России, поэтому сейчас они вынуждены пойти на невиданный со времен Карибского кризиса риск масштабной войны, написал аналитик Ярослав Штефец в статье чешского издания Parlamentní listy.

Эксперт напомнил слова президента РФ Владимира Путина об усилении НАТО рядом с российскими границами. Глава государства дал четко понять, что Москву загнали в угол. Поэтому русские не могут безмолвно наблюдать за враждебными действиями Соединенных Штатов и расширением Альянса.

«Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать», — отметил Штефец.

Чешский аналитик Штефец поддержал Россию в вопросе нерасширения НАТО
Федеральное агентство новостей /

Аналитик подчеркнул, что российская сторона не имеет отходных путей с политической и военной позиции, поскольку западные страны уже нарушили все возможные дипломатические договоренности, внедрили бессмысленные экономические ограничения и необоснованно приписали Москве «нарушение прав человека». Поэтому сейчас Россия имеет право дать ответ на все эти действия, заключил эксперт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что дальнейшее расширение НАТО является для России «вопросом жизни и смерти». По его словам, на протяжении двух десятилетий Альянс обманывал Москву и продвигался вплотную к границам РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Чешский аналитик Штефец поддержал Россию в вопросе нерасширения НАТО
путин сша нато чехия
Комментировать