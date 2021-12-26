Донбасс, 26 декабря. Киевские силовики массово разрывают контракты с армией. Командование ВСУ направило в зону ООС солдат, поступивших на службу два месяца назад. Украинские десантники расправились со своим сослуживцем за долги. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в Донбассе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня. Вооруженные силы Украины обстреляли район поселка Гольмовский на горловском направлении обороны ДНР. Применялись противотанковые ракетные комплексы. Жертв среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. В Луганской Народной Республике минувшие сутки прошли без обстрелов.

Киевские силовики разрывают контракты с армией

Несмотря на официальную риторику украинских властей и рассказы о «самой сильной армии в Европе», которая без пяти минут готова стать частью вооруженных сил Североатлантического альянса, на деле все обстоит совершенно по-другому. Безусловно, в ВСУ есть боеспособные подразделения, которые не испытывают проблем с довольствием и пр. — это подразделения Сил специальных операций, соединения морской пехоты и некоторые десантные воинские части.

Что же касается «неэлитных» соединений — механизированных и мотопехотных бригад, то там ситуация гораздо сложнее. В этих подразделениях украинской армии фиксируется постоянный некомплект личного состава. Военнослужащие отказываются продлевать контракты после первого срока и массово увольняются. Об этом свидетельствуют данные управлений Народной милиции ДНР и ЛНР. Такая ситуация сложилась, к примеру, в 30-й отдельной механизированной бригаде, где за неделю 93 солдата написали рапорты на увольнение. Половина из них — служащие разведывательной роты. Причина — неудовлетворительные условия службы.

Всего же, по информации Народной милиции ЛНР, уровень комплектации бригады не превышает 60% личного состава. Чтобы не получить взыскание за массовое увольнение, командир решил провести сборы, чтобы попытаться лично убедить служащих продлить контракты.

Федеральное агентство новостей /

Командование ВСУ направило в зону ООС вчерашних срочников

Чтобы восполнить некомплект в передовых частях ВСУ, командование армии направляет в зону ООС недавно поступивших на срочную службу. С ними подписываются краткосрочные контракты, а после солдаты попадают на передовую, сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

Недавно в 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ прибыли 30 человек для пополнения минометных подразделений, они только в октябре поступили на срочную службу. Молодые люди не имеют ни соответствующей подготовки, ни навыков ведения огня. Согласно украинскому законодательству, командование ВСУ не имеет права привлекать срочников к участию в силовой операции.

Десантники ВСУ расправились с сослуживцем за долги

Старший солдат Сырба из состава 95-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ был найден мертвым в районе Новгородского Донецкой области. Информацию сообщают в оборонном ведомстве ДНР. На запястьях и ногах у него обнаружены следы от веревок. Расследованием установлено, что погибший должен был сослуживцам денег, за что и был убит.

В самой же бригаде сложилась непростая ситуация с пьянством личного состава, командиры не в состоянии установить контроль за подчиненными военнослужащими. В связи с этим командование приняло решение обратиться за помощью к военным капелланам. Один из них прибыл в соединение, где должен провести проповеди и беседы с солдатами и офицерами о вреде алкоголя.