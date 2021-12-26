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Гендиректор «Зенита» назвал слухами нежелание Семака оставить Дзюбу в команде

Спорт
Гендиректор «Зенита» назвал слухами нежелание Семака оставить Дзюбу в команде
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 26 декабря. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о сообщениях, согласно которым главный тренер команды Сергей Семак якобы не хочет продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Главный менеджер петербургского клуба не подтвердил подобную информацию.

Соглашение форварда с «Зенитом» истекает летом следующего года. Медведев прокомментировал «Спорт-Экспрессу» сведения о нежелании Семака оставлять игрока в команде после этого срока.

«Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу», — подчеркнул гендиректор петербургского клуба.

Генеральный директор «Зенита» также высказался об автоматическом продлении контракта Дзюбы в случае, если футболист проведет 70% игрового времени в этом сезоне. По словам Медведева, пока обсуждать соглашение с форвардом бессмысленно, так как еще неясно, выполняется ли опция автоматического продления.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба может перейти из «Зенита» в казанский «Рубин». Информацией о соответствующий переговорах поделился близкий к сделке источник.

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Зенит дзюба семак
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