Израильские военные напали на палестинскую деревню у города Наблус

Рамалла, 26 декабря. Десятки палестинцев получили ранения в результате нападения израильтян на Западном берегу реки Иордан, сообщает Al Jazeera.

Крупные столкновения произошли в районе деревни Бурка близ города Наблус. Палестинцы собрались там после того, как еврейские поселенцы призвали провести «марш возвращения» в опустошенное в 2005 году поселение Хомеш.

Photos | Scores of Israeli settlers carry out a fresh attack on the village of Burqa in the north of the occupied West Bank, this night. pic.twitter.com/KnXIhFVhGh — Quds News Network (@QudsNen) December 23, 2021

Сотни местных арабов устроили акцию протеста у израильской заставы. Для подавления возникших беспорядков силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) применили силу.

Палестинские СМИ заявляют, что израильтяне первыми открыли огонь по демонстрантам. В то же время представители вооруженных сил еврейского государства утверждают, что силовой разгон митингующих начался только после того, как подросток из толпы бросил в солдат бутылку с коктейлем Молотова.

Так или иначе, но стычки начались. Палестинцы бросали в израильтян камни и поджигали шины. В ответ подразделения ЦАХАЛ применили «средства для пресечения беспорядков»: открыли огонь пулями с резиновым покрытием и использовали слезоточивый газ.

رغم القرار الإسرائيلي بالمنع..

صور | مئات المستوطنين يتوجهون نحو مستوطنة "حومش" المخلاة على الطريق بين نابلس و #جنين. pic.twitter.com/ioYaS7gOTv — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) December 25, 2021

Как сообщает Al Jazeera, развитие событий продолжилось уже ночью. На дома палестинцев были совершены нападения.

«Сотни израильских поселенцев напали на деревню. Десятки людей пытались вломиться в дома», — рассказывают очевидцы событий.

По данным Общества Красного Полумесяца, в результате стычек от попадания травматических пуль ранения получили 42 палестинца. Еще 83 человека надышались слезоточивым газом. Позже представители организации обновили статистику и отчитались уже о 300 пострадавших в столкновениях у поселений Бурка и Базария на Западном берегу. Тем временем израильские силы сообщили о том, что их военный пункт близ Наблуса был обстрелян из проезжавшего мимо автомобиля.

Сейчас входы в Бурку перекрыты земляными насыпями, которые были построены ЦАХАЛ. Эта мера была принята для защиты еврейских поселенцев, которые хотят получить доступ к Хомешу.

В последнее время возле Наблуса прослеживается достаточно напряженная ситуация, нынешнее нападение уже далеко не первое. Кроме того, в последние недели аналогичные случаи произошли в деревне Кариут и в других населенных пунктах.

Поселенческая политика Тель-Авива является одним из основных факторов, замедляющих урегулирование палестино-израильского конфликта. Порицается она и международным сообществом — негативно о действиях еврейского государства в регионе отзываются в том числе и представители ООН.