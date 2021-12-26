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Песков усомнился в появлении Зеленского на саммите СНГ в Санкт-Петербурге

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 15:40
Политика
Песков усомнился в появлении Зеленского на саммите СНГ в Санкт-Петербурге
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что лидер Украины Владимир Зеленский не появится на саммите СНГ. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Речь идет о мероприятии, запланированном на 28 декабря. В этот день в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств.

«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», — отметил Песков.

Пресс-служба Кремля сообщала, что в саммите СНГ примут участие президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На мероприятие приглашен и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Также в рамках встречи состоятся переговоры РФ — Белоруссия на высшем уровне.

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