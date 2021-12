Венесуэла производит миллион баррелей нефти в день

Каракас, 26 декабря. Правительство Венесуэлы превысило среднесуточный объем добычи нефти в миллион баррелей, несмотря на экономические санкции США. Об этом сообщают власти страны.

State-owned oil company Petroleos de Venezuela (#PDVSA) exceeded one million barrels of crude produced per day at the end of 2021, double what it recorded a year ago, the country's Oil Minister Tareck El Aissami announced.@PDVSA pic.twitter.com/irrdZWDoGi