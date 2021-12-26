Венесуэла производит миллион баррелей нефти в день

Каракас, 26 декабря. Правительство Венесуэлы превысило среднесуточный объем добычи нефти в миллион баррелей, несмотря на экономические санкции США. Об этом сообщают власти страны.

State-owned oil company Petroleos de Venezuela (#PDVSA) exceeded one million barrels of crude produced per day at the end of 2021, double what it recorded a year ago, the country's Oil Minister Tareck El Aissami announced.@PDVSA pic.twitter.com/irrdZWDoGi — Atulkrishan (@iAtulKrishan) December 26, 2021

В ходе выступления по многонациональному телеканалу Telesur министр нефтяной промышленности южноамериканского государства Тарек Эль-Айссами поблагодарил работников нефтяной госкорпорации PDVSA, особенно персонал, занимающихся разведкой и производством, за «приложенные усилия».

«Я видел их труд. Несмотря на угрозу криминальной блокады со стороны США, народ продолжает крепко стоять на ногах, сохраняя достоинство и лидерство. Таков класс трудящихся нефтяников», — добавил Тарек Эль-Айссами.

13 декабря Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в состав которой входит и Венесуэла, сообщила, что карибское государство произвело 625 тысяч баррелей, на 15 тысяч больше, чем в октябре.

El ministro del Petróleo de #Venezuela, Tareck El Aissami, informó que ese país superó la producción de un millón de barriles diarios de crudo a pesar de las medidas restrictivas unilaterales del Gobierno de #EEUUhttps://t.co/L05dogJmfp — teleSUR TV (@teleSURtv) December 25, 2021

Страны ОПЕК, который вместе с Россией и другими экспортерами постепенно увеличивают объем производства сырой нефти, уверены, что последствия штамма коронавируса «Омикрон» будут «незначительными» по отношению к мировому рынку нефти.

«Ожидается, что эффект нового варианта будет легким и непродолжительным, так как мир уже лучше подготовлен к борьбе с СOVID-19 и проломы, вызванными пандемией», — ответили представители организации.