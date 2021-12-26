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Венесуэла производит миллион баррелей нефти в день

Весь мир
Венесуэла производит миллион баррелей нефти в день
en.wikipedia.org  / 

Каракас, 26 декабря. Правительство Венесуэлы превысило среднесуточный объем добычи нефти в миллион баррелей, несмотря на экономические санкции США. Об этом сообщают власти страны.

В ходе выступления по многонациональному телеканалу Telesur министр нефтяной промышленности южноамериканского государства Тарек Эль-Айссами поблагодарил работников нефтяной госкорпорации PDVSA, особенно персонал, занимающихся разведкой и производством, за «приложенные усилия».

«Я видел их труд. Несмотря на угрозу криминальной блокады со стороны США, народ продолжает крепко стоять на ногах, сохраняя достоинство и лидерство. Таков класс трудящихся нефтяников», — добавил Тарек Эль-Айссами.

13 декабря Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в состав которой входит и Венесуэла, сообщила, что карибское государство произвело 625 тысяч баррелей, на 15 тысяч больше, чем в октябре.

Страны ОПЕК, который вместе с Россией и другими экспортерами постепенно увеличивают объем производства сырой нефти, уверены, что последствия штамма коронавируса «Омикрон» будут «незначительными» по отношению к мировому рынку нефти.

«Ожидается, что эффект нового варианта будет легким и непродолжительным, так как мир уже лучше подготовлен к борьбе с СOVID-19 и проломы, вызванными пандемией», — ответили представители организации.

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