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Главные новости дня: 26 декабря

Общество
Главные новости дня: 26 декабря
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует дайджест событий 26 декабря.

Пушков предупредил Россию о коллективном отпоре Запада на переговорах с НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков пришел к выводу, что Запад готовится дать Москве коллективный отпор на заседании Совета Россия — НАТО 12 января. По словам политика, международные организации, где у западных стран сильные позиции, являются самым сложным местом для достижения соглашений в условиях кризиса. В рамках переговоров на США попытаются надавить их партнеры по НАТО, поэтому Россия должна выстроить четкие договоренности в первую очередь с Вашингтоном. Без этого фактора переговоры будут обречены на провал.

Массовая авария с участием 22 машин произошла на трассе в Башкирии

Массовая авария произошла на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии из-за метели. В результате погиб один человек. Еще пятеро получили различные травмы. Авария произошла на территории Кармаскалинского района Башкирии. Участниками дорожного инцидента стали 22 автомобиля.

Главные новости дня: 26 декабря
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Песков усомнился в появлении Зеленского на саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что лидер Украины Владимир Зеленский не появится на саммите СНГ. Речь идет о мероприятии, запланированном на 28 декабря. В этот день в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств.

Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал идею СПЧ прекратить обучение девочки

Отец девятилетней студентки МГУ Евгений Тепляков заявил, что член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу его дочери. Мужчина также выразил желание, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям члена СПЧ.

Российские пенсионеры стали временно увольняться с работы ради индексации выплат

В России трудоустроенные пожилые граждане придумали способ, как добиться индексации пенсионных выплат. Многие решили до конца года уволиться, а затем через пару месяцев снова устроиться на работу. За этот период Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку, но за такой тактикой скрываются определенные риски.

Главные новости дня: 26 декабря
Федеральное агентство новостей /

Треть бразильцев пожаловались, что не могут накормить свои семьи

Боле 37% бразильцев с низким доходом не могут позволить себе прокормить свои семьи. Такими результатами поделилась исследовательская компания Datafolha. По данным соцопроса, даже среди тех, кто участвует в программе помощи Auxilio Brasil, около 20-25% людей не могут полноценно обеспечить свои семьи продуктами.

Глава МИД Германии Бербок намерена пересмотреть оборонную политику Меркель

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что коалиция нового немецкого правительства проведет переоценку политики оборонного экспорта последних лет. Дипломат пообещала ужесточить правила одобрения оборонных контрактов после рекорда, который был установлен правительством бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Главные новости дня: 26 декабря
Telegram / Мария Захарова

Захарова предложила Белому дому начать борьбу с коррупцией в глобальном масштабе с США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты должны начать борьбу с коррупцией, которую Белый дом назвал своим внешнеполитическим приоритетом, с решения этой проблемы внутри американского государства. Захарова вспомнила сообщение координатора Секретной службы США по выявлению коррупционных преступлений Роя Дотсона, который указал, что из фондов помощи населению и бизнесу украли 100 млрд долларов.

Россияне предсказали свержение правительств в ЕС после опустошения хранилищ «Газпрома»

Если Европа продолжит такими же темпами отбирать российский газ из хранилищ, уже в январе ЕС столкнется с большими потрясениями. К такому выводу пришли пользователи российского сегмента социальных сетей, пытаясь оценить шансы европейцев нормально пережить эту зиму на фоне упрямого и глупого нежелания руководства ЕС сотрудничать или хотя бы рационально договариваться с Россией.

Главные новости дня: 26 декабря
facebook.com / Aziza Muhamedova

Азиза с молодым мужем с трудом выживают из-за долгов артистки

Российская и узбекская эстрадная певица Азиза в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» заявила, что долгие годы за ней числятся огромные долги, погасить которые она не в силах. По словам исполнительницы, с 1991 года она «не живет, а выживает». В такой ситуации оказалось множество талантливых артистов, чьи карьеры не складываются по разным причинам.

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