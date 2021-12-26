Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 16:37
16:36
Весь мир
Треть бразильцев пожаловались, что не могут накормить свои семьи
16:35
Экономика
Доля ипотечных сделок на вторичном рынке Московского региона в ноябре составила 43%
16:32
Общество
Александр Роднянский перечислил важнейшие российские фильмы 2021 года
16:31
Происшествия
Под Курском автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся на бок
16:26
Происшествия
Возгорание на несанкционированной свалке близ Махачкалы тушат силами мэрии
16:23
Экономика
Энергоэксперт Юшков назвал условие для веерных отключений электричества в ЕС
16:23
Весь мир
Израильские военные напали на палестинскую деревню у города Наблус
16:22
Происшествия
Посетительница ТЦ в Екатеринбурге поймала следившего за ней в примерочной извращенца
16:18
Весь мир
Марокко увеличило численность погранвойск на границе с испанской Сеутой
16:17
Происшествия
СК начал проверку после видео мужчины с жалобой на избиение в отделе полиции Сочи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков сообщил о координации действий между Россией, Индией и Китаем

Политика
Песков сообщил о координации действий между Россией, Индией и Китаем
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 26 декабря. Индия и Китай являются партнерами Российской Федерации, с которыми страна во многом координирует действия на международной арене, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «России-1».

Пресс-секретарь российского лидера назвал совпадением тот факт, что президент РФ Владимир Путин пообщался со своим коллегой из США Джо Байденом на следующий день после визита в Нью-Дели.

«И Индия, и Китай — это наши страны-партнеры и наши союзники. Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ранее сообщил, что в планы Путина не входят международные поездки до открытия Олимпиады в Китае.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков сообщил о координации действий между Россией, Индией и Китаем
песков китай индия
Комментировать