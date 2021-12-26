Песков сообщил о координации действий между Россией, Индией и Китаем

Москва, 26 декабря. Индия и Китай являются партнерами Российской Федерации, с которыми страна во многом координирует действия на международной арене, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «России-1».

Пресс-секретарь российского лидера назвал совпадением тот факт, что президент РФ Владимир Путин пообщался со своим коллегой из США Джо Байденом на следующий день после визита в Нью-Дели.

«И Индия, и Китай — это наши страны-партнеры и наши союзники. Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ранее сообщил, что в планы Путина не входят международные поездки до открытия Олимпиады в Китае.