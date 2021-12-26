Песков: конфликт в Донбассе недопустимо решать военными средствами

Москва, 26 декабря. Внутриукраинский конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Любая попытка Киева провести силовую операцию против ДНР и ЛНР будет иметь крайне серьезные и негативные последствия, сообщил официальный представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин». В случае активизации боевых действий ВСУ в Донбассе «будет стоять вопрос украинской государственности», о чем хорошо осведомлены в Вашингтоне и Киеве, подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ объяснил, почему дальнейшее расширение НАТО на восток недопустимо для интересов российской безопасности.