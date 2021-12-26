Елена Панина: «Требование ЕС к РФ из-за импортозамещения — антироссийский демарш»

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала решение Евросоюза потребовать от России 290 миллиардов евро за ущерб от политики импортозамещения. В ЕС утверждают, что Москва «дискриминировала» европейские товары на эту сумму.

Колонка Елены Паниной

С одной стороны, эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что программы импортозамещения работают. Также они говорят о том, что санкционная война больно ударила по экономике Евросоюза. С другой стороны, демарш ЕС свидетельствует о полной утрате евробюрократией каких-либо этических ориентиров. Еврочиновники совсем потеряли совесть — сначала под давлением США ввели санкции против РФ, а теперь требуют сотни миллиардов евро компенсаций за ущерб от контрсанкций. Если дело и дальше пойдет таким образом, то, возможно, завтра Германия и ее союзники во Второй мировой войне предъявят нам претензии за потери, понесенные в ходе нападения на СССР в 1941 году. Коль в Европе считают убытки, то логичнее всего было бы предъявлять претензии не к России, а к США, которые являются главными инициаторами санкционной войны.

Каким бы абсурдным ни было требование ЕС, к нему надо отнестись со всей серьезностью. Это еще один антироссийский демарш, который потребует от РФ сложных юридических действий, готовности отстаивать свою правоту в рамках процедур ВТО.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.