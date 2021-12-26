Дмитрий Песков: инфляция во многом нивелирует рост экономики

Москва, 26 декабря. Инфляция нивелирует экономический рост и является большой головной болью для правительства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это то, о чем глава государства Владимир Путин заботится каждый день.

«Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция — это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир», — обратил внимание представитель Кремля.

Ситуация с ростом цен в России отчасти является платой за открытость экономики, подчеркнул ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его мнение, правительство страны старается системно принимать меры в этой области. Однако ситуация непростая и нестабильная, отметил глава кабмина.