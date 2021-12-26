Порошина показала редкие кадры с подросшим сыном от неизвестного мужчины

Москва, 26 декабря. Актриса Мария Порошина опубликовала видео, на котором можно увидеть ее подросшего сына Андрея. На кадрах мальчик играет вместе с сестрой Глафирой.

Редкий ролик с ребенком, которому исполнится три года в январе, появился на странице Порошиной в Instagram. Артистка показала, как ее младшие дети развлекаются с новой игрушкой.

«Решила заказать детям на каникулярные нерабочие дни новые настольные игры, шахматы и другие полезные развивашки», — пояснила знаменитость.

На видео дети играют с новым аэротиром. По словам Порошиной, она приобрела его для сына на вырост, но дочь потребовала открыть игрушку, поэтому теперь семья часами соревнуется в меткости.

Лицо сына актрисы от неизвестного мужчины разглядеть на кадрах практически невозможно. Зато в ролике хорошо видно, что мальчик обладает темным цветом волос, как и его сестра.

Prt Scr instagram.com / @poroshinamariyamikhaylovna

Напомним, у Марии Порошиной есть взрослая дочь от актера Гоши Куценко, а также три девочки от ее экс-супруга — актера Ильи Древнова. Сын актрисы появился на свет уже после развода, и по решению суда ее бывший муж не является отцом мальчика. Знаменитость скрывает, от кого на самом деле родила младшего ребенка.

Ранее Порошина рассказала, как могла поработать с Андреем Кончаловским в театре. Ей пришлось отказаться от этой возможности из-за беременности.