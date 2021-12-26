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Песков назвал запуск гиперзвуковых ракет «Циркон» убедительным сигналом для Запада

Армия
Песков назвал запуск гиперзвуковых ракет «Циркон» убедительным сигналом для Запада
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 26 декабря. Наличие у российской армии новейших систем гиперзвукового вооружения свидетельствует о необходимости активизации дипломатических переговоров между РФ и Западом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередное испытание российских ракет «Циркон» морского базирования в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными», — фигурально выразился пресс-секретарь российского лидера.

Успешные запуски гиперзвуковых «Цирконов» придадут дополнительную весомость инициативам РФ по гарантиям безопасности, отметил Песков. Ранее он назвал дальнейшее расширение НАТО на восток «вопросом жизни и смерти» для России.

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