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Песков подтвердил уникальность большой пресс-конференции Путина

Политика
Песков подтвердил уникальность большой пресс-конференции Путина
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 26 декабря. Формат большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным сохраняет свою уникальность. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выступал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». В ходе мероприятия он отметил, что формат большой пресс-конференции остается уникальным.

«А главное, что он четко соответствует той цели, которую ставит перед собой президент, выходя на пресс-конференцию», — добавил Песков.

Ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным прошла 23 декабря. В ходе события он усомнился в способности США препятствовать экономическому развитию Китая.

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Все новости / Политика / Песков подтвердил уникальность большой пресс-конференции Путина
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