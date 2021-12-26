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Мексиканцы представили десятки рождественских вертепов из редиски на ежегодном фестивале

Общество

Ночь редиса в Мексике отмечают уже более века. Умельцы вырезают из корнеплодов различные фигуры и украшают ими рождественские ярмарки.

История этого праздника началась, когда колонизаторы завезли в страну редис. Уже тогда Мексика славилась своими мастерами резьбы по дереву. Решив опробовать свои таланты на новом корнеплоде, народные умельцы создали традицию буквально «своими руками». Фигурками из корнеплода фермеры привлекали покупателей к своим ларькам во время рождественских ярмарок. Со временем власти утвердили Ночь редиса в качестве официального праздника.

 «Наша задача — не дать этой традиции умереть, и мы благодарны за предоставленную нам отелями и заведениями города возможность показать наши работы», — рассказывает о празднике его участник Карой Гонсалес.

На создание вертепов из редиса мастера могут потратить до трех дней работы. Получившиеся фигурки весьма «капризны»: они нуждаются в постоянном увлажнении. Поэтому обычно фестиваль проводят вечером, когда лучи солнца скрываются за горизонтом и экспонаты выставки требуют меньше ухода.

«Я думаю, что это действительно хорошая традиция. Любой может приехать и посмотреть на вертепы, рассмотреть детали, увидеть работы разных семей. Я думаю, что это очень интересно как для туристов, так и для всех нас, уроженцев Оахаки», — поделилась участница фестиваля Монсеррат Трухильо.

К сожалению, масштабный фестиваль из-за коронавирусных ограничений приходится проводить в усеченном формате. Но это никак не умаляет туристического интереса, который влечет в город Оахака все больше поклонников необычной традиции.

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Все новости / Общество / Мексиканцы представили десятки рождественских вертепов из редиски на ежегодном фестивале
культура праздник мексика общество фестиваль ночь редиса
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