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Анамнез недели. Пресс-конференция Путина, арест школьника и переговоры с Вашингтоном

Общество

В новом выпуске активист Общероссийского народного фронта Иван Алексеев обсудил главные события недели с экспертом Центра социально-консервативной политики Игорем Кимаковским.

Эксперты подвели итоги пресс-конференции с президентом России. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и затронул в своем выступлении наиболее острые темы: расширение НАТО, закон об иноагентах, оскорбление чувств верующих, состояние исправительной системы, индексацию пенсий, меры поддержки экономики и другие.

Московский городской суд вынес приговор школьнику, который справил нужду на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны и опубликовал кадры с этим поступком в Сети. 19-летний юноша получил четыре года колонии общего режима и пять лет запрета на пользование социальными сетями.

В Вашингтоне отреагировали на предложение Москвы о гарантиях безопасности для РФ: первый раунд переговоров начнется в январе 2022 года. При этом генеральный секретарь НАТО раскритиковал предложение России. Почему Североатлантический альянс упорствует и продолжает бороться с нашей страной, узнаем в новом выпуске программы «Анамнез недели».

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Все новости / Общество / Анамнез недели. Пресс-конференция Путина, арест школьника и переговоры с Вашингтоном
нато пресс-конференция путина политика игорь кимаковский анамнез недели иван алексеев
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