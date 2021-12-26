Анамнез недели. Пресс-конференция Путина, арест школьника и переговоры с Вашингтоном

В новом выпуске активист Общероссийского народного фронта Иван Алексеев обсудил главные события недели с экспертом Центра социально-консервативной политики Игорем Кимаковским.

Эксперты подвели итоги пресс-конференции с президентом России. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и затронул в своем выступлении наиболее острые темы: расширение НАТО, закон об иноагентах, оскорбление чувств верующих, состояние исправительной системы, индексацию пенсий, меры поддержки экономики и другие.

Московский городской суд вынес приговор школьнику, который справил нужду на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны и опубликовал кадры с этим поступком в Сети. 19-летний юноша получил четыре года колонии общего режима и пять лет запрета на пользование социальными сетями.

В Вашингтоне отреагировали на предложение Москвы о гарантиях безопасности для РФ: первый раунд переговоров начнется в январе 2022 года. При этом генеральный секретарь НАТО раскритиковал предложение России. Почему Североатлантический альянс упорствует и продолжает бороться с нашей страной, узнаем в новом выпуске программы «Анамнез недели».