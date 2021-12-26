Путин: Россию «приперли к такой линии», что дальше некуда двигаться

Москва, 26 декабря. Любые предложения России по гарантиям безопасности могут быть использованы для затягивания процессов и накачивания соседней страны оружием, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о красных линиях.

Глава государства подчеркнул, что Москву «приперли к такой линии», что России дальше уже некуда двигаться.

«С этим связано и предание гласности наших предложений, которые мы сделали. Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию», — сообщил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сравнил Путина с гроссмейстером в переговорах с США. По его словам, российский лидер просчитывает наперед ходы оппонентов.