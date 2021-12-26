Бузова ответила на обвинения Тарасова в «плагиате» наряда Margo

Москва, 26 декабря. Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала в Stories обвинения экс-супруга Дмитрия Тарасова. Футболист заявил, что ее наряд на премии Fashion TV был похож на образ певицы Margo в клипе на песню «Эйфория».

Бывшая участница телестройки Маргарита Овсянникова (Margo) представила клип, в которой снялся Тарасов. В музыкальном ролике она появилась в фиолетовой «шубе» и комбинезоне. Аналогичный образ был у Бузовой на сцене мероприятия Fashion TV. Светская львица посмеялась над обвинениями футболиста в «плагиате».

«По поводу моего наряда. Женщина одна никак не может успокоиться. Для меня его специально шили», — поделилась Бузова.

Prt Scr youtube.com / Margo Official

Артистка слишком занята своей жизнью, поэтому у нее нет времени смотреть чужие клипы. Кроме того, она не стала бы заказывать копию нарядов других исполнительниц.

Конфликт между Бузовой и Тарасовой произошел на премии, которая состоялась 20 декабря в Москве. Светская львица вышла на сцену и заявила, что бывший муж «кусает локти», потеряв самую популярную девушку страны. В ответ на это спортсмен признался в любви Анастасии Костенко, а Бузовой пожелал обрести женское счастье.

Ранее певица похвасталась победой своего подопечного Андрея Панисова в шоу «Х-Фактор» в Белоруссии. Пост с поздравлениями она опубликовала в Instagram.