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Бузова ответила на обвинения Тарасова в «плагиате» наряда Margo

Шоу-бизнес
Бузова ответила на обвинения Тарасова в «плагиате» наряда Margo
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 26 декабря. Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала в Stories обвинения экс-супруга Дмитрия Тарасова. Футболист заявил, что ее наряд на премии Fashion TV был похож на образ певицы Margo в клипе на песню «Эйфория».

Бывшая участница телестройки Маргарита Овсянникова (Margo) представила клип, в которой снялся Тарасов. В музыкальном ролике она появилась в фиолетовой «шубе» и комбинезоне. Аналогичный образ был у Бузовой на сцене мероприятия Fashion TV. Светская львица посмеялась над обвинениями футболиста в «плагиате».

«По поводу моего наряда. Женщина одна никак не может успокоиться. Для меня его специально шили», — поделилась Бузова.

Бузова ответила на обвинения Тарасова в «плагиате» наряда Margo
Prt Scr youtube.com / Margo Official

Артистка слишком занята своей жизнью, поэтому у нее нет времени смотреть чужие клипы. Кроме того, она не стала бы заказывать копию нарядов других исполнительниц.

Конфликт между Бузовой и Тарасовой произошел на премии, которая состоялась 20 декабря в Москве. Светская львица вышла на сцену и заявила, что бывший муж «кусает локти», потеряв самую популярную девушку страны. В ответ на это спортсмен признался в любви Анастасии Костенко, а Бузовой пожелал обрести женское счастье.

Ранее певица похвасталась победой своего подопечного Андрея Панисова в шоу «Х-Фактор» в Белоруссии. Пост с поздравлениями она опубликовала в Instagram.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова ответила на обвинения Тарасова в «плагиате» наряда Margo
бузова тарасов margo
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