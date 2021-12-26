Москва, 26 декабря. Российский лидер Владимир Путин в шутку заявил, что будет слушать обращение президента в новогоднюю ночь.

О своих планах по празднованию Нового года глава государства рассказал в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину 26 декабря. Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента.

Глава государства традиционно отметит праздник в компании родных и близких. Однако рождественская неделя у российского лидера частично пройдет в рабочем режиме, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.