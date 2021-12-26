Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 16:36
16:35
Экономика
Доля ипотечных сделок на вторичном рынке Московского региона в ноябре составила 43%
16:32
Общество
Александр Роднянский перечислил важнейшие российские фильмы 2021 года
16:31
Происшествия
Под Курском автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся на бок
16:26
Происшествия
Возгорание на несанкционированной свалке близ Махачкалы тушат силами мэрии
16:23
Экономика
Энергоэксперт Юшков назвал условие для веерных отключений электричества в ЕС
16:23
Весь мир
Израильские военные напали на палестинскую деревню у города Наблус
16:22
Происшествия
Посетительница ТЦ в Екатеринбурге поймала следившего за ней в примерочной извращенца
16:18
Весь мир
Марокко увеличило численность погранвойск на границе с испанской Сеутой
16:17
Происшествия
СК начал проверку после видео мужчины с жалобой на избиение в отделе полиции Сочи
16:15
Происшествия
Авария с тремя автомобилями унесла жизнь пассажира BMW в Чите
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента

Общество
Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 26 декабря. Российский лидер Владимир Путин в шутку заявил, что будет слушать обращение президента в новогоднюю ночь.

О своих планах по празднованию Нового года глава государства рассказал в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину 26 декабря. Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента.

Глава государства традиционно отметит праздник в компании родных и близких. Однако рождественская неделя у российского лидера частично пройдет в рабочем режиме, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента
путин новый год обращение
Комментировать