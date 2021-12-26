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Американист Дробницкий объяснил, почему треть американцев не знает, где находится Украина

Весь мир
Американист Дробницкий объяснил, почему треть американцев не знает, где находится Украина
unsplash.com  /  Sarah Boudreau

Вашингтон, 26 декабря. Треть американцев, которые приняли участие в викторине газеты The New York Times, не смогли найти Украину на карте Восточной Европы. Всего в опросе приняли участие 177 тысяч человек.

Издание проводило у себя на сайте традиционную викторину по основным запоминающимся событиям уходящего года. Среди тем была пандемия COVID-19, принятые законы, расстановка сил в Сенате, штурм Капитолия, итоги Олимпиады в Токио, скандалы с домогательствами и другие. В одном из вопросов читателям необходимо было выбрать: у границ какой страны Россия накапливает свои вооруженные силы, в связи с чем серьезно обострилась обстановка в Европе. Для ответов предлагалась карта без подписей. Помимо Незалежной, американцы также выбирали участки, где расположены Грузия, Польша и Белоруссия.

Американист Дробницкий объяснил, почему треть американцев не знает, где находится Украина
freedomhouse.org /

При этом когда нужно было показать, где застрял танкер Ever Given и заблокировал Суэцкий канал, американцы справились лучше, там 93% правильных ответов. В другом вопросе, касающемся штурма Капитолия, читателям необходимо было правильно написать insurrection (восстание — Прим. ред.) с этим справились только 12% ответивших.

Государство где-то там

По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, в том, что более трети опрошенных NYT американцев не знают расположения Украины, нет ничего удивительного. Несмотря на поддержку Незалежной истеблишментом, для обычных жителей США страна не представляет интереса.

«Здесь особой необразованности нет. Ну да, для них Украина расположена где-то рядом с Россией. Если уж для американского истеблишмента эта страна — чемодан без ручки, то обычному народу совсем наплевать, где она расположена. Это вообще очень по-американски, они знают, где они живут и где расположены штаты, а что там происходит за пределами их мира — это предельно далеко от них. Украина для них «государство где-то там», «Россия нападает» слышат они из СМИ и все. Так что результат ожидаемый. Да и денег не очень много они тратят на Украину, тут тоже переоценивать не нужно. Американцам вообще параллельно, есть где-то страна и есть, знают только те, кто телевизор смотрит», — рассказал политолог.

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сша украина опрос капитолий
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