Вашингтон, 26 декабря. Треть американцев, которые приняли участие в викторине газеты The New York Times, не смогли найти Украину на карте Восточной Европы. Всего в опросе приняли участие 177 тысяч человек.

Издание проводило у себя на сайте традиционную викторину по основным запоминающимся событиям уходящего года. Среди тем была пандемия COVID-19, принятые законы, расстановка сил в Сенате, штурм Капитолия, итоги Олимпиады в Токио, скандалы с домогательствами и другие. В одном из вопросов читателям необходимо было выбрать: у границ какой страны Россия накапливает свои вооруженные силы, в связи с чем серьезно обострилась обстановка в Европе. Для ответов предлагалась карта без подписей. Помимо Незалежной, американцы также выбирали участки, где расположены Грузия, Польша и Белоруссия.

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При этом когда нужно было показать, где застрял танкер Ever Given и заблокировал Суэцкий канал, американцы справились лучше, там 93% правильных ответов. В другом вопросе, касающемся штурма Капитолия, читателям необходимо было правильно написать insurrection (восстание — Прим. ред.) с этим справились только 12% ответивших.

Государство где-то там

По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, в том, что более трети опрошенных NYT американцев не знают расположения Украины, нет ничего удивительного. Несмотря на поддержку Незалежной истеблишментом, для обычных жителей США страна не представляет интереса.