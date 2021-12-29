Политолог Аркатов о фильме «Гранит»: Только так мы сможем донести до мира русскую идею

На НТВ 28 декабря состоялся премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Действие киноленты разворачивается в Республике Мозамбик. По сюжету отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен. В то же время в Мозамбик прибывает главный герой фильма с позывным «Гранит». Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности террористов и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с террористами один на один.

Как отметил политолог Иван Аркатов, большим плюсом является тот факт, что сейчас стало выходить сравнительно большое количество фильмов о тех или иных достижениях России. В том числе истории о локациях, где у нас есть экономические и геополитические интересы. Это важно, уверен он.

«Многим людям об этом мало говорят. Никто толком не знает, что происходит в той же Африке. И «Турист», и «Гранит» подробно и детально в художественном формате рассказывают о важных событиях в Африке. Широкая аудитория может глубже погрузиться в тему, она поймет, что там происходит. Причем Голливуд подобным занимается уже многие десятилетия. Мы только начали. По «Граниту» видно, что и качество режиссуры, и спецэффекты выходят на более высокий уровень. Только так мы сможем донести до мира свою русскую идею», — пояснил Иван Аркатов.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.