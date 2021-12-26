Песков считает Путина и Байдена самыми опытными политиками

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден являются самыми опытными политиками на планете. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в список профессиональных политиков входит председатель Китая Си Цзиньпин.

«Все-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин — это самые опытные политики на этой планете», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в ходе передачи Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Соединенных Штатов наладили хороший диалог. По его словам, стороны с уважением воспринимают позиции друг друга, несмотря на некоторые расхождения во мнениях.