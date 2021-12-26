Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 16:36
16:35
Экономика
Доля ипотечных сделок на вторичном рынке Московского региона в ноябре составила 43%
16:32
Общество
Александр Роднянский перечислил важнейшие российские фильмы 2021 года
16:31
Происшествия
Под Курском автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся на бок
16:26
Происшествия
Возгорание на несанкционированной свалке близ Махачкалы тушат силами мэрии
16:23
Экономика
Энергоэксперт Юшков назвал условие для веерных отключений электричества в ЕС
16:23
Весь мир
Израильские военные напали на палестинскую деревню у города Наблус
16:22
Происшествия
Посетительница ТЦ в Екатеринбурге поймала следившего за ней в примерочной извращенца
16:18
Весь мир
Марокко увеличило численность погранвойск на границе с испанской Сеутой
16:17
Происшествия
СК начал проверку после видео мужчины с жалобой на избиение в отделе полиции Сочи
16:15
Происшествия
Авария с тремя автомобилями унесла жизнь пассажира BMW в Чите
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков считает Путина и Байдена самыми опытными политиками

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 15:04
Политика
Песков считает Путина и Байдена самыми опытными политиками
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден являются самыми опытными политиками на планете. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в список профессиональных политиков входит председатель Китая Си Цзиньпин.

«Все-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин — это самые опытные политики на этой планете», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в ходе передачи Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Соединенных Штатов наладили хороший диалог. По его словам, стороны с уважением воспринимают позиции друг друга, несмотря на некоторые расхождения во мнениях.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков считает Путина и Байдена самыми опытными политиками
путин россия сша песков байден
Комментировать