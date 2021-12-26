Пекин, 26 декабря. Бойцы ВСУ промахнулись по цели при стрельбе самонаводящимися боеприпасами из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Обозреватели Sohu высмеяли «эффективность» украинских силовиков.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпели фиаско на учениях в Донбассе, промазав по неподвижной мишени самонаводящимися ракетами. Обозреватели китайского издания Sohu пришли в недоумение, как подобное вообще стало возможным, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

«Такого рода упражнения с самонаводящимися ракетами в 100% случаев заканчиваются поражением цели. Но украинские солдаты действительно промахнулись!» — изумились эксперты.

По словам авторов публикации, провал на учениях весьма красноречиво заявляет об эффективности украинской армии, боевые возможности которой крайне сомнительны. Вполне вероятно, что американские ПТРК Javelin в руках столь неопытных солдат будут попросту бесполезны, считают в Sohu.

Ранее читатели Daily Express осудили украинских силовиков за применение противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе.