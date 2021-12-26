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Аналитики Sohu высмеяли ВСУ за способность промахиваться самонаводящимися ракетами

Армия
Аналитики Sohu высмеяли ВСУ за способность промахиваться самонаводящимися ракетами
Федеральное агентство новостей

Пекин, 26 декабря. Бойцы ВСУ промахнулись по цели при стрельбе самонаводящимися боеприпасами из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Обозреватели Sohu высмеяли «эффективность» украинских силовиков.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпели фиаско на учениях в Донбассе, промазав по неподвижной мишени самонаводящимися ракетами. Обозреватели китайского издания Sohu пришли в недоумение, как подобное вообще стало возможным, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

«Такого рода упражнения с самонаводящимися ракетами в 100% случаев заканчиваются поражением цели. Но украинские солдаты действительно промахнулись!» — изумились эксперты.

По словам авторов публикации, провал на учениях весьма красноречиво заявляет об эффективности украинской армии, боевые возможности которой крайне сомнительны. Вполне вероятно, что американские ПТРК Javelin в руках столь неопытных солдат будут попросту бесполезны, считают в Sohu.

Ранее читатели Daily Express осудили украинских силовиков за применение противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

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всу вооружение javelin sohu
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